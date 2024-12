Linkiesta.it - Gli agricoltori europei si oppongono all’accordo con il Mercosur

«Abbiamo la possibilità di creare un mercato di settecento milioni di persone, la più grande partnership commerciale e di investimento che il mondo abbia mai visto». Toni pieni d’entusiasmo per Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea volata settimana scorsa fino a Montevideo, in Uruguay, per la firma dell’accordo Ue-. Un percorso lungo venticinque anni, fra trattative avviate e poi arenatesi, che sembra ormai in dirittura d’arrivo: commentando il patto di libero scambio tra l’Unione europea e il blocco economico sudamericano composto da Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay, von der Leyen ha affermato che «entrambe le regioni trarranno beneficio».Tutto bene, quindi? Non proprio, a dire il vero. L’accordo è al centro di pesanti critiche soprattutto da parte del settore agricolo europeo, dal momento che l’apertura verso i Paesi sudamericani (e i relativi mercati) viene percepito come svantaggioso in termini di competitività e, soprattutto, squilibrato a livello normativo.