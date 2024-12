Europa a una svolta, presentato al Cnel il libro a cura di Luigi Paganetto

Leggi su Ildenaro.it

Ieri a Villa Lubin è statoil“L’a una– Il Gruppo dei 20”, adi. L’evento, organizzato da Eurilink University Press e Fondazione Tor Vergata, è stato aperto dal presidente del. Brunetta: “L’è a unae molte volte prima d’ora ci siamo trovati a dirlo. È stato anche sottolineato che l’dà il meglio di sé proprio quando è sull’orlo di una crisi. È vero e lo abbiamo visto da ultimo in occasione della crisi pandemica, quando si rispose con un momento Hamilton, cioè con la scelta di un indebitamento diretto, da cui nacque il Pnrr. Oggi siamo nuovamente di fronte a una, con la guerra in Ucraina, con la crisi dell’industria tedesca e non solo tedesca, con la competizione tra gli Stati Uniti e la Cina. Ce la farà l’a trovare la strada giusta? Le prime risposte sono arrivate dal rapporto Letta e dal rapporto Draghi, in cui si delineano metodi e strategie, si conferma l’idea dell’indebitamento buono, si elencano le cose da fare.