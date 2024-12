Game-experience.it - Cyberpunk 2077, è disponibile l’aggiornamento 2.2 con nuove opzioni di personalizzazione e tante novità

Leggi su Game-experience.it

riceve oggi, 10 dicembre 2024,2.2 “Express Yourself”, su PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS. Questo aggiornamento amplia notevolmente le possibilità di, rendendo l’esperienza di gioco ancora più ricca e coinvolgente.Come leggiamo su IGN USA, ladei veicoli è al centro delle: i giocatori possono ora cambiare i colori di più auto ed utilizzare la nuova funzione TwinTone, che consente di copiare e applicare i colori delle auto viste in giro per Night City.Questo sistema aggiunge una dimensione esplorativa e strategica al gameplay: ad esempio, cambiare il colore della propria auto può aiutare a sfuggire alla polizia. Inoltre, sono stati aggiunti 10 nuovi veicoli acquistabili tramite l’Auto Fixer, di cui 8 per il gioco base e 2 per l’espansione Phantom Liberty.