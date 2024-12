Justcalcio.com - Bonucci risponde alla “merda” di Szczesny: “Si è chiuso in bagno… e non dico cosa ha fatto”

2024-12-10 08:05:08 Giorni caldissimi per il calcio italiano!Leonardostorico calciatore italiano divenuto famoso nel mondo con i suoi successi nel Milano, Juve E squadra italianaha risposto Wojciechper alcune dichiarazioni in cui l’attuale portiere della FC Barcellona confessa che sìMi metto le cuffie per non ascoltare i discorsi pre-partita di: “Si èin bagno. e nonha”Pablo Garcia“Mi sono sentito deluso”Lo ha ammesso, nelle dichiarazioni riprodotte Fabio Russo In ‘La Gazzetta dello Sport’.: “Quando ho parlatonon c’era, si èin bagno”Il 37enne ex calciatore non ha esitato a passare in contropiede per accusare il portiere polacco: “Quando ho parlatonon c’era, si èin bagno”.