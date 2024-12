Game-experience.it - Black Myth: Wukong, pubblicato l’aggiornamento di dicembre con la modalità Boss Rush e tanto altro

, il celebre gioco d’azione ispirato alla mitologia cinese, ha ricevuto proprio in queste ore l’importante aggiornamento di2024 che ha aggiunto svariate novità importanti, tra le quali troviamo la nuova, funzionalità inedite e miglioramenti.Come segnalato da Insider Gaming questo update, disponibile da oggi su PC e PS5, si propone di rilanciare il titolo anche in vista dei The Game Awards 2024, dove l’apprezzato action game è candidato nella prestigiose categorie di Game of the Year e Player’s Voice.Ma addentrandoci nel dettaglio, il nuovo aggiornamento diintroduce l’attesa, unache consente ai giocatori di riaffrontare iin due varianti: Return of Rivals, che permette di personalizzare la difficoltà e i parametri della sfida, e Gauntlet of Legends, dove iappaiono con statistiche riviste e mosse inedite.