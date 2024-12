Inter-news.it - Bayer Leverkusen-Inter, le probabili formazioni della partita di Champions League

, si giocherà alle ore 21:00 alla Bay Arena di, per la sesta giornata del nuovo formatUEFA: queste leper ladi oggi.CASA – In casa, Xabi Alonso ha qualche problemino in attacco. Mancherà di certo il forte Victor Boniface per infortunio e il suo vice Patrick Schick è in dubbio per un infortunio alla coscia. Oggi si deciderà se convocarlo o meno, ma ieri il ceco ha svolto l’allenamento con il gruppo. Per il resto, il tecnico spagnolo confermerà l’undici migliore con la qualità di Grimaldo e la corsa di Frimpong sulle corsie, a centrocampo l’alter ego di Calhanoglu è lo svizzero Granit Xhaka. Immancabile ovviamente la tecnica e il talento cristallino di Florian Wirtz.