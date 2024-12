Bubinoblog - SIMONA VENTURA E IL NUOVO PECHINO EXPRESS DI RAI2 PER PROMUOVERE L’ITALIA

Leggi su Bubinoblog

oltre a Citofonare, che ha riacceso il mezzogiorno della seconda rete, condurrà il prossimo anno un adventure game persulla scia di.Un progetto che è in via di definizione e che dovrebbe andare in onda il prossimo autunno nella prima serata di. Intanto arrivano alcuni dettagli dal portale Spyit sul futuro impegno di.Mentre si gode con la collega e amica Paola Perego il successo del talk show domenicale, inizia a delinearsi cosa sarà Viaggiare, titolo provvisorio deltutto made in Italy.“Si tratterà di una sorta didove, però, i concorrenti vip non saranno in coppie ma gareggeranno da soli. Il programma sarà una sorta di valorizzazione del nostro Paese”, svela il sito.I concorrenti percorreranno rigorosamente a piedi – niente passaggi chiesti ad estranei – alcune regioni d’Italia facendo tappa tra le bellezze di Calabria, Campania, Sicilia, Molise e Basilicata.