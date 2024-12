Milano rogo della Rsa di Corvetto | dopo i 6 morti il Comune stanzia 58 milioni per la Casa per Coniugi

Ilgiorno.it - Milano, rogo della Rsa di Corvetto: dopo i 6 morti il Comune stanzia 5,8 milioni per la Casa per Coniugi

– La memoria torna alche risale alla notte tra il 6 e 7 luglio del 2023: 6e 81 intossicati all’internoRsa “per“ di via dei Cinquecento, nel quartiere. È passato quasi un anno e mezzo da quella tragedia e,il sequestro dell’immobile comunale el’apertura dell’inchiesta sulle cause di quell’incendio, qualcosa si muove nella direzione che va verso la riaperturadi riposo. La Giunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe Sala giovedì hato 5,8di euro per le opere di ripristino e adeguamentoRsa “per“. La struttura al civico 19 di via dei Cinquecento, di proprietà di Palazzo Marino, è ancora oggetto parziale di sequestrol’incendionotte tra il 6 e il 7 luglio 2023. Per poter riattivare al più presto i servizi e l’accreditamentoResidenza sanitaria per anziani, ora sospesi, l’amministrazione comunale ha definito il quadro economico degli interventi, passaggio propedeutico all’affidamento dei lavori.