Abruzzo24ore.tv - Meteo Italia: Settimana di Santa Lucia con maltempo e freddo persistente

Roma - Le previsioni indicano instabilità diffusa, soprattutto al Centro-Sud, con temperature sotto la norma e nevicate a bassa quota. Ladisarà dominata da un vortice di bassa pressione che, pur indebolendosi gradualmente, continuerà a influenzare le condizionisull'. Questo sistema, posizionato sulle regioni centrali, si sposterà lentamente verso ovest, interessando ancora il Centro-Sud e le isole maggiori, specie a partire da giovedì. Nel frattempo, l'aria fredda manterrà temperature inferiori alla norma, favorendo nevicate a quote collinari sui rilievi appenninici. Di seguito, il dettaglio per i prossimi giorni. Previsioni per martedì Nord: Ampie schiarite su Alpi e Liguria, mentre la Val Padana vedrà cieli nuvolosi e qualche pioggia su Emilia orientale e Romagna.