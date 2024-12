Lapresse.it - Ferrara, crolla balcone a Riva del Po durante gita scolastica: due feriti

Questa mattina, a Villano Faroldi a Ro, una frazione didel Po, in provincia di, undi una dimora settecentesca èto, poco dopo che alcuni studenti della scuola media si erano affacciati,una.I ragazzi avrebbero fatto in tempo a rientrare nella struttura, poco prima che ilsse. Secondo quanto confermato dalle forze dell’ordine non si tratterebbe di un incidente grave, anche se una guida turistica e un insegnante sarebbero stati coinvolti nella caduta.