Thesocialpost.it - Cogne, coppia di inquilini violenta il padrone di casa: “Ce lo ha chiesto lui”

Leggi su Thesocialpost.it

“Provando rimorso, ma non si è mai trattato di coercizione: è stato lui a farci avances, ci ha corteggiato”. Così si è espresso il cinquantasettenne accusato, insieme alla moglie di 64 anni, di aver aggredito sessualmente il proprietario dell’appartamento in cui risiedevano in affitto. Entrambi originari di Caltanissetta, erano giunti a, in Val D’Aosta, nel giugno 2023, affittando unadi un uomo di 65 anni. “Poco dopo il nostro arrivo ha iniziato a farci delle proposte, sia a me che a mia moglie – ha raccontato – Era a conoscenza delle videocamere presenti nell’abitazione”.Leggi anche: Maltempo e terremoto, il Cilento trema: crollano gli alberi e una tettoiaQuesta narrazione si discosta da quanto emerso dalle indagini, che sostengono invece che il sessantacinquenne sarebbe stato costretto a subire atti sessuali da parte dellain almeno dieci occasioni.