Sport.quotidiano.net - Bellucci, Fermani e Alessandroni rispondono alla doppietta di Cialini. L’Osimana va sotto di due gol, poi ribalta l’Atletico Mariner

Atletico2 Osimana 3 ATLETICO: Amato, Panza (41’ st Lalaj), Fabi Cannella, Ambanelli, Aliffi, Sosi (46’ st Bonifazi), Verdesi, Picciola (36’ st Salvatelli),, Napolano, Liberati (28’ st Ricci). All. Puddu. OSIMANA: Santarelli, Falcioni, Marchesini, Borgese (22’ st Calvigioni), Patrizi,(36’ Mosquera), Triana (17’ st Buonaventura), Bambozzi (17’ st Micucci),(36’ st Mafei), Minnozzi,. All. Labriola. Arbitro: Crincoli di Ascoli. Reti: 11’ e 26’, 30’, 45’+2’, 35’ st. Cocente delusione perche si fa raggiungere e superare dal. Padroni di casa che partono subito all’attacco e dopo aver impegnato Santarelli con una punizione di Napolano, al 11’ sbloccano la gara conche appoggia in rete una spizzata di Liberati su corner di Napolano.