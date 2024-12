Lortica.it - Ai Stories: Olina green

La rivoluzioneinattesa e spericolata fu quella che portò all’, energia pulita estratta dall’olio d’oliva in grado di far muovere un’automobile di medie dimensioni, per una distanza di circa 100 chilometri, con un solo litro d’olio.Sperimentata con olii di scarsa qualità, l’d’olio evo si impose definitivamente sul mercato per i suoi molteplici usi, alimentari ma non solo, legati al medesimo sfruttamento meccanico.Nel vano motore delle auto di alta cilindrata attualmente in circolazione, ad esempio, un apposito recipiente permette all’predisposta per la locomozione di preparare una frittura dalle qualità chimiche ed organolettiche eccellenti. Una versione calabra consente, nel tempo di un breve tragitto casa di città picnic di campagna, di portare sul piatto uno spaghetto aglio olio e peperoncino con i fiocchi.