Zona Bianca le anticipazioni e gli ospiti della puntata dell’8 dicembre 2024

, lee gliQuesta sera, domenica 8, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono lee glidi oggi, 8, di? Scopriamoli insieme.Ladi oggi ditornerà sul femminicidio di Giulia Cecchettin e sulla condanna all’ergastolo di Filippo Turetta. Il programma di Giuseppe Brindisi si concentrerà sulla possibilità che il giovane possa ottenere dei permessi premio dopo soli 10 anni di carcere e ottenere la semilibertà dopo 26 anni di reclusione.Tra glidianche Cristina Seymandi con cui verrà commentata la richiesta di archiviazionedenuncia depositata dalla donna contro gli utenti che le avevano rivolto messaggi denigranti online.