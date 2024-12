Quotidiano.net - Prorogata l’allerta meteo in Campania. Saltano i traghetti per le isole, alberi abbattuti dal vento

Napoli, 8 dicembre 2024 - Mare grosso per il maltempo nel golfo di Napoli, ritardi e collegamenti saltati per le Ischia, Procida e Capri. Disagi anche sulla terraferma a causa delle raffiche die delle piogge abbondanti: danni ecaduti nel Salernitano. La protezione civile ha prorogato per altre 24 ore l'allertagialla per precipitazioni sparse, anche con rovesci e temporali intensi che insisteranno anche nelle prossime ore su tutta la: la criticità permarrà fino alle 23.59 di domani, lunedì 9 dicembre. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. Collegamenti marittimi a rischicaduti nel Salernitano AllertaPrevisioni Collegamenti marittimi a rischi Prosegue l'ondata di maltempo sulla, che fa registrare danni e disagi.