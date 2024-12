Calciomercato.it - Thiago Motta fa mea culpa: “Responsabilità mia! Koopmeiners è speciale”

La Juventus frena anche contro il Bologna e rischia la prima sconfitta in campionato: le dichiarazioni post gara del tecnico bianconeroAncora un pareggio per la Juventus, il nono in 15 giornate di campionato. Nel recupero Mbangula salva i bianconeri dalla prima sconfitta in Serie A della gestione, ma il bicchiere rimane comunque mezzo vuoto per la ‘Vecchia Signora’.(LaPresse) – Calciomercato.itIl tecnico italo-brasiliano ed ex della sfida è deluso in conferenza stampa, in una serata complicata visto il nervosismo palesato in panchina e l’espulsione a inizio ripresa: “L’aspetto positivo è la reazione della squadra, abbiamo ripreso una partita che si era messa molto male. I ragazzi hanno messo grande cuore in una situazione difficile e complicata, ma non siamo soddisfatti del risultato di questa sera.