Stangata per i tifosi del Napoli: scatta il divieto, ecco il motivo

Punizione severissima per idelche non potranno andare allo stadio e sostenere gli Azzurri per il prossimo meseAncora un, ancora un provvedimento nei confronti deidelche non potranno assistere ai match del club azzurro in trasferta per il prossimo mese.Secondo quanto appreso dalla Rai, il CASMS ha adottato una nuova linea durissima contro i sostenitori dele vieterà la vendita dei biglietti ai residenti in Campania per i prossimi tre match in trasferta.Le prossime tre gare fuoricasa sono contro l’Udinese il 14 dicembre, il Genoa il 21 dicembre e la Fiorentina il 4 gennaio 2025. Dunque, per queste partite icampani avranno ildi acquisto dei tagliandi. I settori ospiti, evidentemente, saranno dedicati ainapoletani di altre regioni.