Sonic – Il film | tutto quello che c’è da sapere

– Il: trama, cast, doppiatori e streamingQuesta sera, sabato 7 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda– Ilthe Hedgehog),del 2020 diretto da Jeff Fowler, basato sul popolare franchise videoludicodella SEGA. Il, una co-produzione giapponese-statunitense interpretata da Ben Schwartz, Jim Carrey, James Marsden e Tika Sumpter, segue il riccio bluche, assistito dallo sceriffo Tom Wachowski, cerca di sfuggire al governo e fermare il diabolico Dr. Robotnik. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaIl giovane riccio antropomorfo bluè costretto ad abbandonare il suo mondo natale da bambino e a rifugiarsi sulla Terra per sfuggire a coloro che vorrebbero sfruttare i suoi misteriosi poteri, grazie ai quali è in grado di controllare l’elettricità e amplificare a dismisura la sua già incredibile velocità.