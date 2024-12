Oasport.it - Scacchi: in 4 davanti ai Campionati Italiani Assoluti alla vigilia dell’ultimo turno. Marina Brunello in testa tra le donne, Cinà primo nell’Under 20

disi decideranno tutti, fondamentalmente, in volata. Nessuna categoria ha ancora il titolo in mano a una persona certa, e anzi negliil caos è pressoché totale anche perché questa penultima giornata (decima per questo torneo, sesta pere Under 20) ha fatto ben poco per dipanare i dubbi derivanti dallo scenario presentatosi a due turni dfine.Con uno solo rimanente, infatti, sono in quattro a restare ina 6,5, vale a dire Luca Moroni, Francesco Sonis, Sabinoe Gabriele Lumachi. Per quanto riguarda Lumachi e Sonis, poco da fare o dire: patta in 26 mosse, fine della storia. Triplice ripetizione percontro Alberto David, mentre Moroni se la vede bruttissima contro Valerio Carnicelli, che con il Bianco sbaglia la prosecuzione di un potente attacco sul lato di Re consentendo al Grande Maestro di Desio di strappare un fondamentale mezzo punto.