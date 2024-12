Metropolitanmagazine.it - Paola Ferrari, chi è il suocero Carlo De Benedetti: “Non ci siamo mai sopportati”

sarà ospite di Monica Setta nella puntata di Storie di donne al bivio in onda il 27 dicembre all 21 su Rai2.per l’occasione è ritornata sul mancato invito alla festa dei 90 anni delDe: “Non mi ha voluto invitare e non era una festa intima visto che c’erano 100 ospiti. Nonmai andati d’accordo fin da prima che sposassi il figlio Marco. Troppo a destra io, troppo a sinistra lui. Gli ho fatto comunque gli auguri perché è il nonno dei miei figli”.Non scorre buon sangue trae ilDe: i due si son spesso scontrati, ma ora pare che l’imprenditore sia destinato ad uscire per sempre dalla vita della conduttrice.è stata infatti recentemente paparazzata in compagnia di un uomo: in questi giorni si trova in vacanza a Ibiza, dove è stata avvistata in atteggiamenti inequivocabili con qualcuno che non è suo marito.