Ilrestodelcarlino.it - Neve in pianura domani, anche a Bologna? Le ultime previsioni

, 7 dicembre 2024 –in arrivo su tutta la regione in questo weekend dell’Immacolata. Fiocchi bianchi soprattutto sui rilievi, ma che posso arrivare fino a bassa quota. Per la giornata di, 8 dicembre, Arpae Emilia-Romagna ha emesso un’allerta arancione, con una previsione sugli accumuli disugli Appennini. Visto però che entra in vigoreun’allerta gialla in tutta la Regione, sorge spontanea la domanda: nevicheràin? Aè già attivo il piano, cosa attendersi? L’influencer e previsore per passione, MeteoMax, in un post sui social fa sapere che: “Sta arrivando una perturbazione artico-marittima la quale, da questa sera, porterà precipitazioni diffuse al nord e al centro, con nevicate inizialmente a quote elevate sugli Appennini, ma in rapido calo nel corso della notte.