Secoloditalia.it - Conte si spara tutte le cartucce: cos’ha detto di Grillo e Schlein. Ma non chiamatelo livoroso…

Di fatto si tratta di una campagna elettorale, benché tutta interna al M5S. E Giuseppela interpreta fino in fondo, non solo nel continuo botta e risposta con il suo competitor diretto, Beppe, ma anche con la sua competitor esterna, Elly. Così, mentre proseguono le operazione di voto degli iscritti pentastellati per suffragare o meno il risultato uscito dall’Assemblea costituente “Nova” tra l’altro sulla cancellazione del garante e del vincolo dei due mandati, Oz, come lo ha ribattezzato, manda messaggi di posizionamento a tutto campo. “Vogliamo essere progressisti indipendenti”, ha, rilanciando l’Opa sulla sinistra con un’operazione che parte dal tentativo di svuotare di significato la rappresentanza dei partiti che tradizionalmente si definiscono in questo modo.