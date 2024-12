Ilrestodelcarlino.it - Visita di Elkann in Maserati: “Ha salutato gli operai? Forse erano controfigure”

Modena, 6 dicembre 2024 – Ladi Johnallo stabilimentodi via Ciro Menotti ha indispettito – e non poco – la Fiom Cgil che non ha perso l’occasione per farsi sentire. E lo ha fatto con una lettera ironica ma non troppo indirizzata direttamente al leader di Stellantis. “Carissimo John Philip Jacob– si legge – le scriviamo perché abbiamo appreso dai social e dai media che mercoledì 4 dicembre ci ha fatto l’onore di iniziare da Modena, dal cuore storico di, il tour degli stabilimenti in Italia. Se l’obiettivo, come leggiamo, era stare più vicino ai dipendenti, di incontrarne di persona il maggior numero temiamo che abbia ricevuto informazioni sbagliate. Sì sbagliate, perché il silenzio, l’ordine, che ha trovato innonsolo dovuti alla cura quotidiana del bene aziendale e alle nuove e silenziose tecnologie.