Isaechia.it - Uomini e Donne, Claudia D’Agostino svela in che rapporti è rimasta con Andrea Offredi (il tronista che la scelse) e quali dame apprezza del parterre

Leggi su Isaechia.it

, nota ex corteggiatrice scelta danel 2013, è tornata anelle vesti di dama delfemminile.In una sua intervista alla rivista ufficiale del programma, ha raccontato cos’è accaduto nella sua vita in questi dieci anni di assenza dai riflettori. Il suo ricordo più caro è legato alla nascita delle sue nipoti e al loro primo pianto; il momento più buio invece è stato segnato dalla perdita del suo amato nonno. Nonostante nel corso di questo tempo abbia avuto modo di cambiare tanto, ciò a cui ha mantenuto fede sono i suoi principi e i suoi valori.In merito ad, ha raccontato di non avere più un legame particolare con lui. I loro contatti si limitano a semplici scambi di messaggi di circostanza, come gli auguri in occasione delle festività.