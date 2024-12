Game-experience.it - Steam, Valve è al lavoro su una nuova console casalinga, secondo dei rumor

Leggi su Game-experience.it

Sembra chesia alsu unaper i giocatori. Addentrandoci nello specifico della questione, di recente svariati data miner hanno rivelato che la società con sede a Washington sta lavorando ad un nuovo sistema tradizionale, noto con il nome in codice di “Fremont”, insieme alloController 2 ed al visore Deckard VR.Attraverso una serie di post condiviso sui propri canali social, l’insider di, Brad Lynch, ha rivelato di aver scoperto quelli che considera dei veri e propri segnali che anticipano l’arrivo di un nuovo hardwareOS.Il leaker ha inoltre affermato chenon è alsu unadock per dispositivi attuali come loDeck (che nei mesi scorsi ha ricevuto il modello OLED), visto che ha scovato la presenza di una porta HDMI full-size cablata direttamente alla scheda anziché essere collegata tramite USB-C.