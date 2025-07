Bombe su Parrocchia Gaza 11 i feriti

13.42 Nel raid sulla Parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza, secondo il Patriarcato latino, sono rimaste ferite 11 persone. Una donna è in pericolo di vita; altre 2 persone sono in gravi condizioni, 5 stabili e 3 sono ferite in modo lieve. "Sgomento" dalla Conferenza episcopale, che deplora "distruzione e morte" nella Striscia ed esorta tutti: "Tacciano le armi e si avvii un negoziato,sola strada possibile per giungere alla pace". Il ministro degli Esteri Tajani all' omologo israeliano Saar: fare luce. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Medioriente: padre Faltas, in parrocchia Gaza poche riserve cibo e farmaci - Citta del Vaticano (Vaticano), 28 mag. (LaPresse) – “Sono in contatto con la parrocchia della Sacra famiglia di Gaza: le poche riserve di cibo e di farmaci stanno terminando per chi si è rifugiato nella scuola e nei locali della parrocchia.

Gaza,bombe su parrocchia:morti e feriti - 10.25 Raid israeliani hanno bombardato anche la parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza. Ci sono almeno due morti e altre 6 persone ferite, due in modo grave.

La chiesa della Sacra Famiglia è l’unica parrocchia cattolica a Gaza. Già colpita da attacchi in passato - Roma, 17 luglio 2025 – Un raid israeliano a Gaza ha colpito la chiesa cattolica della Sacra Famiglia.

Bombe sulla parrocchia di Gaza: 2 vittime. Ferito il parroco Romanelli; Raid sulla chiesa cattolica di Gaza, il Patriarcato conferma: 2 morti. Ferito padre Romanelli - Papa: Dolore per attacco Gaza, subito cessate il fuoco; Gaza, raid di Israele su chiesa cattolica: 2 morti e 13 feriti. Colpito il parroco Gabriel Romanelli. Idf: “Un errore”.

Colpita la parrocchia latina di Gaza. «Poteva essere un massacro» - Intanto «le persone nel compound sono terrorizzate». Da romasette.it

Bombardata nuovamente la parrocchia di Gaza. Ferito anche padre Romanelli con cui Papa Francesco parlava ogni giorno al telefono - Lievemente ferito il parroco, padre Gabriel Romanelli che si trova attualmente in ospedale”. Scrive farodiroma.it