Milano c' è anche Sala tra gli indagati dell' inchiesta sull' urbanistica

L'inchiesta della Procura di Milano coinvolge esponenti della giunta di Palazzo Marino, l'assessore all'urbanistica Giancarlo Tancredi e imprenditori come Manfredi Catella, uno dei protagonisti dello straordinario sviluppo urbanistico di Milano. Tra gli indagati, anche il sindaco Beppe Sala. Secondo gli inquirenti, il primo cittadino sarebbe stato indotto dall'assessore Tancredi a scegliere Marinoni come presidente della Commissione paesaggi. Sei le richieste di arresti domiciliari.

Beppe Sala, anche il sindaco di Milano indagato nell’inchiesta urbanistica - Sotto accusa il sacco edilizio della città . Alcuni membri della Commissione paesaggio ricevevano milioni di euro dalle imprese sotto forma di fatture per prestazioni professionali

Inchiesta urbanistica a Milano: “Sala si dimetta”, l’assedio al sindaco di FdI, Lega e 5Stelle - Per Conte “Milano ha bisogno di una svolta di trasparenza e legalità ” Il silenzio del Pd nazionale, le critiche di Avs

Milano, Sala “Le nuove regole urbanistiche per il bene della città ” - MILANO (ITALPRESS) – La Giunta del Comune di Milano ha approvato le nuove linee di indirizzo per lo sviluppo di attività amministrative in materia urbanistica ed edilizia.

Milano, media: Sala indagato. Chiesti i domiciliari per assessore Tancredi e costruttore Catella; Inchiesta sull'urbanistica, anche il sindaco Sala è indagato; Inchiesta sull'Urbanistica di Milano, indagato anche Sala.

Scandalo urbanistica a Milano, il sindaco Sala riferirà in Consiglio lunedì 21 luglio. Gli indagati salgono a 74 - Questa mattina il primo cittadino ha appreso dai giornali di essere indagato, ma ha respinto le accuse. Come scrive msn.com

Le reazioni della politica dopo la maxi inchiesta a Milano - Fontana: 'Io garantista sempre' "Io sono garantista ma non lo sono a giorni alterni, lo sono per tutte le persone che ...