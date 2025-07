Indagati l'assessore all'Urbanistica Giancarlo Tancredi e il sindaco Beppe Sala | cosa succede ora in Comune

L'assessore alla Rigenerazione Urbana di Milano Giancarlo Tancredi (per cui è stato chiesto l'arresto) e il sindaco Beppe Sala sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Milano a seguito della maxi inchiesta sull'urbanistica in cittĂ . Ma cosa succede ora in Comune?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Inchiesta per corruzione a Lecce: chiesto l’arresto dell’assessore regionale Alessandro Delli Noci. 11 gli indagati - Undici richieste di interrogatori preventivi per l’emissione di misure cautelari personali sono stati notificati dalla Guardia di finanza di Lecce, nell’ambito di un’inchiesta su una presunta associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, turbativa e frode di finanziamenti pubblici con i Pia, i Programmi integrati di agevolazione alle piccole e medie imprese nelle attività di ricerca e innovazione.

Tra le accuse, associazione per delinquere finalizzata alla corruzione: 11 indagati, c’è l’assessore pugliese Delli Noci Guardia di finanza - Associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, turbativa e frode di finanziamenti pubblici legati ai programmi integrati di agevolazione, truffa ai danni dello Stato, dell’Unione Europea e della Regione Puglia, riciclaggio ed autoriciclaggio.

Comune di Genova, perquisizioni negli uffici del Matitone. Indagati l’ex assessore Gambino e il comandante della polizia locale Giurato - Si tratta di perquisizioni delegate dalla Procura di Genova nell’ambito di due distinte indagini, la prima per corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio e la seconda per falso ideologico

Palazzopoli a Milano, sono 74 indagati nella maxi inchiesta sulla gestione “deviata” dell’urbanistica - L'inchiesta ipotizza un 'piano di governo territoriale ombra' ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it