Ricetta della Coca-Cola perché e come Donald Trump vuole modificarla

La nuova versione americana della bevanda potrebbe contenere zucchero di canna al posto dello sciroppo di mais. Il cambiamento fa parte dell’iniziativa Make America Healthy Again, promossa dall'amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Ricetta della Coca-Cola, perchĂ© (e come) Donald Trump vuole modificarla

In questa notizia si parla di: trump - ricetta - coca - cola

Trump vuole cambiare la ricetta della Coca-Cola - Il presidente degli Stati Uniti annuncia l’addio allo sciroppo di mais: l’azienda non conferma ma promette novitĂ

“Nuova ricetta, ecco cosa ci sarà dentro”. Donald Trump cambia anche la Coca Cola - Una dichiarazione social dell’ex presidente degli Stati Uniti ha innescato un acceso dibattito che coinvolge una delle bevande più iconiche al mondo.

Nuova ricetta Coca Cola: ecco cosa cambia dopo la decisione di Trump - Il ciclone Donald Trump si abbatte anche sulla quotidianitĂ dei cittadini americani. Questa volta, infatti, una sua decisione farĂ cambiare definitivamente la ricetta della famosa Coca Cola, la bibita piĂą amata dagli americani e anche dagli italiani.

#DonaldTrump ha annunciato sui suoi social media di aver persuaso la #CocaCola a cambiare la ricetta della sua bevanda classica negli Stati Uniti, sostituendo lo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio con zucchero di canna Vai su X

Donald Trump si attribuisce una modifica nella ricetta della Coca Cola che d'ora in poi - almeno negli Stati Uniti - sarĂ prodotta utilizzando solo vero... Vai su Facebook

Trump vuole far cambiare la ricetta della Coca-Cola; Trump fa cambiare ricetta Coca-Cola: Sarà prodotta solo con vero zucchero di canna; Trump vuol cambiare la formula di Coca-Cola: “No sciroppo di mais, si torni allo zucchero di canna”.

Ricetta della Coca-Cola, perché (e come) Donald Trump vuole modificarla - La nuova versione americana della bevanda potrebbe contenere zucchero di canna al posto dello sciroppo di mais. Come scrive wired.it

Trump fa cambiare la ricetta della Coca-Cola (ma l'azienda per ora non conferma) - Il presidente rivendica di aver convinto l'azienda a usare lo zucchero di canna al posto dello sciroppo di mais, come già avviene in Regno Unito e ... Si legge su huffingtonpost.it