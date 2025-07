Iraq in fiamme un centro commerciale | morte 61 persone si cercano dispersi | VIDEO

L'incendio del centro commerciale di Kut ha scosso l'Iraq intero. L'attività era stata inaugurata meno di una settimana fa

Tragedia in Iraq, scoppia incendio in un centro commerciale: circa 50 tra morti e feriti - Circa 50 persone sono rimaste uccise e ferite in un incendio scoppiato in un centro commerciale nella città irachena orientale di Kut, hanno dichiarato i media statali.

Iraq, incendio in un centro commerciale: 50 tra morti e feriti | Era stato aperto solo cinque giorni prima - Il governatore della provincia di Wasit ha dichiarato tre giorni di lutto. Le autorità intraprenderanno azioni legali contro il proprietario dell'edificio

Oltre 50 i morti in incendio centro commerciale in Iraq - Sono oltre 50 i morti nell' incendio di un centro commerciale nella città irachena orientale di Kut. Lo hanno riferito fonti mediche.

#Iraq Bilancio pesantissimo a causa dell'incendio in un centro commerciale ad Al-Khut: almeno 50 morti, decine i dispersi. In poche ore le fiamme hanno divorato i 5 piani del nuovissimo edificio. Il governatore della Provincia dichiara 3 giorni di lutto Vai su X

Nuovo centro commerciale in Iraq distrutto da un incendio, decine di morti - Vigili del fuoco si radunano davanti a un ipermercato in fiamme a Kut, Iraq

Iraq, incendio in un centro commerciale: oltre 50 morti e decine di feriti - Le fiamme nella serata di ieri hanno avvolto la struttura nella città di Kut, a circa 160 km a sud-