Tempo di lettura: 3 minuti Con la posa della prima pietra, è partito stamani in via Bari il cantiere dei lavori del programma di realizzazione di 20 alloggi di Edilizia Economica e Popolare che dovrà essere completato entro un anno. Sei saranno di piccola taratura, circa 40 metri quadri; 12 saranno fino a 50 metri quadri mentre due avranno dimensioni più grandi, circa 80 metri quadri. Sicurezza sismica, efficientamento energetico e funzionalizzazione delle aree di pertinenza della struttura: questa la mission del Comune che ha intercettato un finanziamento di circa 5 milioni di euro classificandosi in seconda posizione su cinquanta candidature per un progetto di rigenerazione urbana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Edilizia popolare, prima pietra: nuovo complesso intitolato a Fanfani, il motivo spiegato da Mastella

