Ritrovata la gattina ' Melinda' che era scomparsa in via Fattiboni

L'appello per una gattina scomparsa: "Smarrita 'Melinda' in via Zelide Fattiboni (zona Comune di Cesena). E' molto spaventata, se la vedete contattatemi". LA GATTINA E' STATA RITROVATA. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: gattina - ritrovata - melinda - scomparsa

Yuna, la gattina smarrita in metro a Roma è stata ritrovata - Yuna è stata ritrovata ed è al sicuro. Si è conclusa positivamente la vicenda della gattina smarrita il 24 aprile sulla linea B della metropolitana di Roma.

Ritrovata la gattina 'Melinda' che era scomparsa in via Fattiboni.

Ritrovata la gattina 'Melinda' che era scomparsa in via Fattiboni - L'appello per una gattina scomparsa: "Smarrita 'Melinda' in via Zelide Fattiboni (zona Comune di Cesena). Come scrive cesenatoday.it