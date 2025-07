Il più grande meteorite marziano è stato venduto per 5,3 milioni di dollari

(Adnkronos) – Un frammento di Marte dal valore scientifico e simbolico eccezionale ha conquistato il mercato internazionale dell'arte e della scienza: si tratta di NWA 16788, il più grande meteorite marziano mai ritrovato sulla Terra, venduto all'asta da Sotheby's a New York per la cifra record di 5,3 milioni di dollari (circa 4,9 milioni di

New York, all'asta meteorite marziano di circa 25 kg, il più grande caduto sulla Terra, recuperato nel 2023 in Niger; base d'asta 1,8mln $ - Secondo quanto riportato dalla casa d'aste Sotheby’s, il meteorite si sarebbe staccato dalla superficie di Marte dopo l'impatto di un enorme asteroide, per poi percorrere 225 milioni di chilometri fino a giungere sulla Terra Il più grande meteorite marziano mai rinvenuto sulla Terra, del peso

Un meteorite marziano va all’asta a New York: è il più grande mai rinvenuto - Sarà battuto stasera da Sotheby’s il più grande meteorite proveniente da Marte mai arrivato sulla Terra e ritrovato nel deserto del Sahara oltre trenta anni fa Il frammento, catalogato ufficialmente con la sigla NWA 16788 (NWA, sta per Northwest Africa, ovvero l’area del ritrovamento) è stato scoperto il 16 novembre 2023 da un ignoto “cacciatore” di meteoriti nella regione di Agadez, nel deserto del Sahara, circa 90 chilometri a Ovest dell’oasi di Chirfa, nel Niger nordoccidentale.

