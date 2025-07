Meloni i salari sono tornati a crescere più dell' inflazione

"In questi anni noi abbiamo scelto di concentrare gran parte delle risorse a disposizione per sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori, in particolare quelli con i redditi piĂą bassi. Voi siete consapevoli quanto me che noi veniamo da una lunga stagione di stagnazione dei salari che ha fortemente penalizzato i lavoratori rispetto a quanto avveniva nel resto d'Europa, però da diversi mesi stiamo registrando un'inversione di tendenza, seppur ancora non sufficiente. Da ottobre 2023 i salari sono tornati a crescere piĂą dell'inflazione". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento al Congresso nazionale della Cisl, a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni, i salari sono tornati a crescere piĂą dell'inflazione

In questa notizia si parla di: salari - meloni - sono - tornati

PRIMA PAGINA – Primo Maggio, Meloni rilancia su sicurezza e salari: pronti 1,2 miliardi - Un Primo Maggio costellato da dati allarmanti e da una pressione crescente sia da parte delle opposizioni che delle parti sociali: in questo contesto ha parlato, attraverso un video messaggio che ha fatto il giro dei social oltre che dei canali ufficiali, la premier Giorgia Meloni, intervenuta in occasione delle Festa dei Lavoratori con una […] The post PRIMA PAGINA – Primo Maggio, Meloni rilancia su sicurezza e salari: pronti 1,2 miliardi appeared first on L'Identità .

Meloni festeggia la crescita dei salari reali (e schiva le domande sull’allarme di Mattarella). Ecco cosa non dice - Giorgia Meloni non partecipa alla conferenza stampa convocata subito dopo il consiglio dei ministri. Anche stavolta preferisce parlare al Paese via videomessaggio: alla vigilia del Primo maggio, vuole evitare domande sulle parole durissime arrivate martedì da Sergio Mattarella, che ha messo il dito nella piaga ricordando come i “ salari insufficienti ” siano “una grande questione per l’Italia”.

Sicurezza, salari e condivisione. Il primo maggio di Meloni e Schlein - Giorgia Meloni annuncia 1,2 miliardi di euro per la sicurezza sul lavoro. La segretaria del Pd Elly Schlein sostiene che l’ostilità al salario minimo della presidente del Consiglio è “inspiegabile”.

I salari reali sono tornati a crescere nel 2024. Lo conferma l’Ocse, indicando aumenti superiori all’inflazione. Ma non solo, aumenta anche la fiducia delle famiglie e ripartono i consumi. A calare è solo la credibilità della sinistra. Vai su Facebook

Meloni, i salari sono tornati a crescere più dell'inflazione; Meloni, i salari sono tornati a crescere più dell'inflazione; Sui salari Meloni rivendica un’altra “inversione di tendenza” che non c’è.

Meloni, i salari sono tornati a crescere più dell'inflazione - "In questi anni noi abbiamo scelto di concentrare gran parte delle risorse a disposizione per sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori, in particolare quelli con i redditi più bassi. Segnala ansa.it

Congresso Cisl, Meloni: "Per il governo è centrale il dialogo con le parti sociali" - Continua per il secondo giorno il Congresso nazionale della Cisl a Roma, presso il Palazzo delle Esposizioni dell'Eur. Si legge su msn.com