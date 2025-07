LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | partita una fuga bidone Pogacar costretto a far tirare la squadra

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.50 Sono cinquanta gli uomini al comando. 13.48 160 chilometri al traguardo, la situazione si fa già interessante. Pogacar costretto ad utilizzare subito la propria squadra. 13.46 Nel gruppone davanti già un nome pericoloso come Carlos Rodriguez. 13.43 Ora si è sganciato un gruppone di circa trenta uomini e la UAE è già costretta a tirare. 13.40 Proseguono gli scatti, davanti anche Matteo Trentin. 13.37 Ci vorranno diversi chilometri per formare la fuga giusta. 13.34 Lidl-Trek che prova a lanciare il proprio capitano Mattias Skjelmose, già uscito di classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: partita una fuga bidone, Pogacar costretto a far tirare la squadra

In questa notizia si parla di: diretta - pogacar - costretto - tour

LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2025 in DIRETTA: scontro stellare tra Pogacar ed Evenepoel - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Liegi-Bastogne-Liegi 2025.

LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2025 in DIRETTA: Pogacar a un passo dalla vittoria, Ciccone si gioca il podio negli ultimi 10 km - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI FEMMINILE DALLE 15.

LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2025 in DIRETTA: Pogacar in fuga solitaria. Un grande Ciccone si gioca il podio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI FEMMINILE DALLE 15.

Tadej Pogacar ha commentato la perdita di un uomo molto importante per lui e per la sua UAE Team Emirates. Joao Almeida infatti è stato costretto ad abbandonare durante la tappa di ieri. Vai su Facebook

Tour de France, 12° tappa da Auch a Hautacam per 180,6 km: è il giorno dei Pirenei - 12° tappa, la cronaca testuale; Show di Jonathan Milan! Vittoria in volata a Laval; Tour de France: Nona tappa, Chinon-Châteauroux. Merlier vince, brucia Milan sul traguardo - Tappa 9, il video dell'ultimo km: vince Merlier.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, CLASSIFICA/ Tadej Pogacar ha vinto la 7^ tappa, è maglia gialla! (11 luglio) - Diretta Tour de France 2025, classifica e streaming video Rai 2 oggi venerdì 11 luglio: Tadej Pogacar vincitore 7^ tappa Saint Malo- ilsussidiario.net scrive

Caduta di Pogacar, al Tour via radio è diffuso subito un ordine: la regola non scritta del gruppo - Tolosa, 11a tappa del Tour de France, Tadej Pogacar è stato protagonista di una rovinosa caduta ... Come scrive fanpage.it