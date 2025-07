Lo United sempre più in crisi Amorim sta gestendo un pre-campionato impossibile Guardian

Il Manchester United si avvicina all’inizio della nuova stagione tra le solite incertezze tecniche, caos gestionale e un mercato fermo per non dire in preda alla paralisi Joyciana. Alla guida del progetto ci sono Ruben Amorim e Sir Jim Ratcliffe, ma il club sembra bloccato su piĂą fronti: una rosa spaccata, cinque giocatori messi ai margini, un solo acquisto ufficiale, e un indebitamento pesante che limita le manovre. Tra l’impossibilitĂ di chiudere per Mbeumo, i dubbi su Fernandes e un ambiente demoralizzato, l’estate dei Red Devils si sta rivelando l’ennesimo capitolo di una crisi strutturale che dura ormai da oltre un decennio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lo United sempre piĂą in crisi, Amorim sta gestendo un pre-campionato impossibile (Guardian)

