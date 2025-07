Terni, 17 luglio 2025 - La famiglia di Patrizia Pasqualetti produce gelato da 45 anni, prima in un borgo magico a Castel Viscardo e poi al centro di Orvieto, in faccia al Duomo. Da qualche anno i gelati Pasqualetti hanno conquistato anche New York. Gli stessi che hanno fatto la storia di un piccolo borgo umbro, oggi infatti si gustano nel cuore di Manhattan, sulla 23esima strada tra la Fifth e la Sixth Avenue. Patrizia, maestra gelatiera, che ha imparato l'arte rubando con gli occhi la maestria del padre, con la gelateria "Eataly by Patrizia Pasqualetti" arriva a quota cinque negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dall’Italia agli Usa. I gelati by Patrizia oltreoceano: "Sfido i dazi con la qualità "