Concessione stadio a Pontecagnano il bando dura solo dieci giorni | Bisogno all' attacco

"Ci risiamo". Con queste parole il capogruppo di Città Pubblica Giuseppe Bisoga la pubblicazione del bando per l’affidamento in concessione del campo sportivo comunale “XXIII Giugno 1978” di Pontecagnano Faiano, avvenuta il 14 luglio con scadenza fissata al 24 luglio, appena dieci. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Pontecagnano Faiano, gara lampo per l'affidamento in concessione dello stadio - Gara flash per l’affidamento in concessione dello stadio comunale “XXIII Giugno 1978” di Pontecagnano Faiano.

Pontecagnano Faiano, gara lampo per l'affidamento in concessione dello stadio.

