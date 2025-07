San Siro giorni decisivi per Inter e Milan! Fretta per la chiusura | una data – Sky

Il futuro di San Siro può decidersi nelle prossime giornate: Inter e Milan ne sono consapevoli, motivo per cui intendono evitare ulteriori attese. LA DECISIONE – La giornalista Silvia Vallini si è pronunciata a Sky Sport sugli ultimi sviluppi legati al dossier San Siro per Inter e Milan: «Sono giorni decisivi per la questione stadio. I due club hanno proposto di costruire un nuovo impianto al fianco dello Stadio già esistente. Ieri è stata una giornata significativa: il TAR ha stabilito che gli elementi forniti non erano sufficienti per dimostrare l’esistenza di un vincolo per il secondo anello antecedente al 1955, risultando invece valida la valutazione della Sovrintendenza secondo cui i lavori erano stati ultimati nel 1955. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - San Siro, giorni decisivi per Inter e Milan! Fretta per la chiusura: una data – Sky

In questa notizia si parla di: siro - inter - milan - giorni

San Siro, scaduto il bando: nessuna proposta alternativa. Ecco il piano di Inter e Milan - Non sono arrivate offerte alternative a quella presentata da Inter e Milan. Ora il Comune di Milano potrà iniziare la trattativa privata con i due club

FOTO – Inter-Roma, spogliatoio pronto: la maglia a San Siro - Inter-Roma tra poco in campo per la partita della trentaquattresima giornata di Serie A. Svelata la maglia per il match di San Siro.

Gol Calhanoglu, il turco raddoppia su rigore! 2-0 Inter e ora San Siro sogna – VIDEO - di Redazione Gol Calhanoglu, il turco raddoppia su rigore! 2-0 Inter e ora San Siro sogna la finale. Le immagini del gol.

San Siro, ok alla vendita. Ora rischio abbattimento. Giorni decisivi: entro fine mese si potrà cedere a Inter e Milan. @LeonardoBison Vai su X

Giorni decisivi: entro fine mese si potrà cedere a Inter e Milan (di Leonardo Bison) Vai su Facebook

San Siro, scontro in tribunale sul vincolo storico. Il Comune avverte: con lo stop gravi danni, e sotto esame finisce il calcestruzzo; San Siro chiuso agli ultras: Inter e Milan non rinnovano gli abbonamenti a centinaia di tifosi; San Siro, Milan e Inter ai supplementari per il nuovo stadio: pronti in due giorni. Il nodo del progettista.

Accordo di massima di Inter e Milan con il Comune di Milano per San Siro - La Gazzetta dello Sport riporta di un accordo di massima raggiunto tra il Comune di Milano e le due s ... Segnala msn.com

Inter, Milan e Comune di Milano: accordo di massima per la vendita di San Siro - L'impianto e le aree limitrofe, al netto di sorprese, saranno ceduti per 197 milioni, con Palazzo Marino che comparteciperà ad alcuni costi ... gazzetta.it scrive