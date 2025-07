Il Gruppo FS investe sui giovani | 20 mila assunzioni entro il 2029 con Academy PCTO e formazione continua

Il Gruppo FS accelera sulla strada dell’innovazione e della sostenibilitĂ con un Piano Strategico quinquennale che prevede 20.000 nuove assunzioni entro il 2029. Una trasformazione profonda che punta su competenze, inclusivitĂ , tecnologie all’avanguardia e benessere dei dipendenti, con un investimento complessivo di 100 miliardi di euro. Una crescita occupazionale senza precedenti Il nuovo Piano Strategico . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: gruppo - investe - assunzioni - entro

Investe un gruppo di ciclisti brianzoli e fugge: denunciato per guida in stato di ebbrezza - Momenti di paura per un gruppo di ciclisti brianzoli, che nel corso di sabato 24 maggio sono stati investiti a Fiumicino, frazione di Savignano sul Rubicone mentre erano in vacanza.

Protezione dalle alluvioni, il gruppo investe 800mila mila euro per l'impianto di incubazione delle uova - Sono iniziati nei giorni scorsi all’incubatoio di Marzeno gli interventi di sicurezza per proteggere il sito dl gruppo Amadori da eventuali nuovi eventi alluvionali.

Dallo sviluppo ai nuovi talenti, il Gruppo Sdf investe sul futuro - IN UN CONTESTO di mercato globale in forte contrazione, SDF, multinazionale italiana tra i leader mondiali nella produzione di trattori, macchine agricole da raccolta, trattori elettrici a guida autonoma e motori diesel, si è distinta per performance superiori alla media del comparto, aumentando la propria quota di mercato e consolidando la leadership nei segmenti specialistici.

Lutech investe ancora a Bari: 70 milioni di euro in R&D e 100 nuove assunzioni per il 2025; Granarolo investe 25 milioni a Gioia del Colle e fa assunzioni; Ovs investe in Puglia: ecco il polo hi-tech per riciclare vecchi indumenti. Previste 125 assunzioni.

Ferrovie dello Stato: 20Mila assunzioni in arrivo con il Piano Strategico 2025 2029 - Il Gruppo Ferrovie dello Stato prevede ben 20mila nuove assunzioni nei prossimi 5 anni grazie al Piano Strategico 2025 - Come scrive ticonsiglio.com

Gruppo FS, con il Piano Strategico 20mila assunzioni entro il 2029 - Il rinnovo del contratto aziendale «fondamentale per l’attuazione del Piano d’impresa» spiega Donnarumma a Il Sole 24 Ore ... Riporta fsnews.it