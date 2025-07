Recuperata la colonna vertebrale della balenottera morta a Muggia verrà esposta durante la Barcolana

Sono iniziate questa settimana, nella zona portuale di Trieste dove era stata affondata quasi un anno fa, le operazioni di recupero dei resti della balenottera comune di 10 metri rinvenuta sotto i pontili di Porto San Rocco a Muggia il 30 agosto 2024. A coordinare le operazioni i ricercatori. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

