Milan GamesWeek & Cartoomics 2025 | per la prima volta in Italia i mangaka di Pokémon con J-Pop Manga!

J-POP Manga, in collaborazione con Milan Games Week & Cartoomics, ha annunciato la presenza di due ospiti speciali alla prossima edizione dell’evento dedicato al fumetto e al mondo dell’intrattenimento. Dal 28 al 30 novembre 2025 saranno per la prima volta in Italia Hidenori Kusaka e Satoshi Yamamoto, gli autori di Pokémon – La Grande Avventura, il celebre adattamento manga degli iconici videogiochi della serie. I Pokémon hanno conquistato intere generazioni su media diversi, dai videogiochi alle carte collezionabili, serie anime e film, libri, gadget e app: un franchise che è diventato il più redditizio di tutti i tempi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

