Sorpresa nella discesa di Beaver Creek: Murisier beffa il connazionale Odermatt. Italia comparsa

Lo svizzero che non t’aspetti! Justinsi è aggiudicato ladi(Colorado, Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025. Sulla splendida pista denominata “Birds of Prey”, lo spettacolo non è mancato, con diversi protagonisti della velocità che non hanno espresso la loro miglior sciata, per cui abbiamo assistito ad una classifica quanto mai particolare.La gara, che ha visto la tracciatura di Hannes Trinkl, non senzaè stata vinta dall’elvetico Justin. Il 32enne nativo di Martigny ha sfruttato nel migliore dei modi il pettorale numero 3, che gli garantiva una pista in condizioni pressoché perfette. La sua prova, impeccabile a livello di linee e velocità, ha sancito la sua prima vittoria in Coppa del Mondo (aveva conquistato solamente un terzo posto in gigante in Val Badia nel 2020).