Ilfattoquotidiano.it - Quattro libri per capire la Qabbalah, lo yoga d’Occidente

Definita dalla carismatica esoterista Dion Fortune, in maniera provocatoria quanto efficace, come “lodell’Occidente”, la(o Kabbalah) racchiude in sé le numerose dottrine e testimonianze mistico-esoteriche della tradizione ebraica.Gershom Scholem, nato nel 1897 a Berlino e morto nel 1982 a Gerusalemme, è stato il primo a concretizzare un approccio accademico agli studi cabalistici, anche in una chiave di riscoperta dell’identità sommersa del popolo ebraico e dei mille rivoli dell’ortodossia. In questo senso, è molto interessante la lettura del testo Cabbalisti cristiani, pubblicato da Adelphi, in cui il grande studioso critica il tentativo di sintesi trae Cristianesimo portato avanti da menti geniali come Pico della Mirandola e Isaac Newton (ma anche da gran parte della tradizione massonica).