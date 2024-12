Lopinionista.it - “Parola di Tommaso”, iniziate le riprese del nuovo film con Corrado Oddi

Ilracconta una storia inedita: quella dida Celano. Colui che per primo ha raccontato la storia di San Francesco d’AssisiABRUZZO – Sono ufficialmenteledel“Parole di” diretto da Matteo Vanni. Ideatore del progetto e del soggetto è, che ha anche affiancato il regista Emanuele Imbucci nella sceneggiatura della pellicola. La consulenza storico letteraria è del R.E.V. Monsignor Felice Accrocca.Ilracconta una storia inedita: quella dida Celano. Personaggio vissuto tra il 1190 e il 1265. Frate, letterato, passato alla storia per essere stato il primo biografo di San Francesco d’Assisi. Capace di catturare l’essenza della povertà e dell’umiltà che Francesco esprimeva e di trasmettere non soltanto gli eventi della sua vita ma anche il profondo impatto che ebbe sulla società del suo tempo.