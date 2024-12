Bergamonews.it - Orobica Pesca, a Stezzano nuovo servizio di Cash&Carry per tutti i possessori di Partita Iva

è, a Bergamo non solo, sinonimo di eccellenza nel settore ittico, da quando, a partire dal 1965, Giovanni Cacciolo Molica e Gabriella Grismondi fondarono la società in via Bianzana, mossi dall’intuizione di creare un canale diretto tra il promettente mercato del nord e il pregiato pesce siciliano.Affidabilità, competenza, etica aziendale, costante formazione interna, professionalità sono i pilastri che hanno costruito la reputazione di, rendendola un punto di riferimento nel settore.L’azienda, che nel 2025 si prepara a festeggiare il 60° anniversario, chiuderà il bilancio 2024 con 40 milioni di euro di fatturato, grazie a un portafoglio di 2000 clienti, 1 Cash&Carry, 150 dipendenti operanti nei 7 punti vendita, uffici e polo logistico.Fra le novità di una realtà costantemente vicina alle dinamiche del mercato, c’è l’ampliamento, a partire dall’ottobre scorso, dell’offerta Cash&Carry, attività storica di, che ora è estesa adiIva e non è più riservata solamente ai ristoratori.