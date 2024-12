Cultweb.it - Mangiate cioccolata ogni giorno? Se è fondente, niente diabete per voi (lo dice uno studio inglese)

Mangiare cioccolatopuò davvero aiutare a prevenire ildi tipo 2? Secondo una recente ricerca pubblicata nel British Medical Journal, consumare cinque o più porzioni settimanali di cioccolatoè associato a una riduzione del 21% del rischio di sviluppare questa condizione cronica. Tuttavia, non tutte le varietà di cioccolato sono uguali: il cioccolato, grazie al suo alto contenuto di polifenoli, offre benefici che il cioccolato al latte non può garantire.Dunque, oltre a renderci felici, il cioccolato fa anche bene.I polifenoli sono antiossidanti presenti in molte piante e alimenti, incluso il cacao. Questi composti aiutano a ridurre l’infiammazione, proteggere dai danni dei radicali liberi e migliorare la salute metabolica. Secondo Binkai Liu, ricercatore presso l’Harvard T.