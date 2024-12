Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Stella Rossa 87-94, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: bianconeri ancora sconfitti nel finale, situazione disperata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI OLIMPIA MILANO-ASVEL (alle 20.45)Si chiude qui un’altraamara per i colori, appuntamento ai prossimi impegni europei die Olimpia Milano. Un saluto sportivo!22:40sempre piùper lain. Le “VU” nere si trovano in ultima posizione con un record di 2 vittorie e 12 sconfitte. Oggi, il +10 nel quatro periodo, lasciava presagire una sorta di reazione, che è rimandata ai prossimi appuntamenti. Vedremo se Dusko Ivanovic sarà in grado di lasciare il segno in Emilia-Romagna!22:37 Per lasi salva il solito Shengelia (25), che ha dato l’impressione di essere l’unico deciso realmente ad uscire dalla crisi. Anonima prova di Clyburne, seppur marchiata da 19 punti, che però in sé significano ben poco.