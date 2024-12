Ilgiorno.it - La maxi operazione anti-ndrangheta di Brescia. “C’è un’inversione di ruoli: gli imprenditori ora cercano i mafiosi”

– Un’indagine che conferma un’evidenza: “Il radicamento al Nord delle organizzazioni criminali ispirate alle consorterie nate altrove, che pongono in essere condotte sfruttando la fama della casa madre adeguandosi alle peculiarità del nostro territorio”, Parola del procuratore Francesco Prete, che ieri alla presentazione della-ndragheta - oltre 30 arresti, tra cui politici e persino una suora, Anna Donelli - ha tracciato un quadro inquietante. “Oggi queste organizzazioni non disdegnano la violenza ma assumono sempre più spesso una mentalità paraale. Danno una mano a chi vuole evadere le tasse con il meccanismo delle fatture false create da società fittizie, così da consentire l’abbattimento dell’imponibile. Hanno rapporti consolidati con politici locali che ne riconoscono l’autorità, li reputano un ente parastatale a cui rivolgersi per chiedere prestiti e finanziamenti, risolvere controversie, ottenere protezione nella riscossione crediti.