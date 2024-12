Bergamonews.it - Dalmine, il nuovo centro di neuropsichiatria infantile è realtà

. Si riapre diil cancello dell’immobile di via don Minzoni, nella frazione di Sforzatica di. Oltre vent’anni fa la struttura, ora lasciata al degrado del tempo, ospitava la, che poi lasciò il posto alFior di Cristallo per disabili. Infine, la chiusura nei primi anni Duemila. Ora, grazie a uno stanziamento regionale di 6,5 milioni di euro, in questo spazio sorgerà ilpolo die dell’Adolescenza (Npi) dell’Asst di Bergamo Ovest.Soddisfazione da parte dell’Assessore regionale alle Infrastrutture e opere pubbliche Claudia Maria Terzi, presente al sopralluogo insieme al direttore generale dell’Asst Bergamo Ovest Giovanni Palazzo, al sindaco diFrancesco Bramani e all’Assessore ai Servizi Sociali e alla Persona, nonché Presidente dell’Ambito di, Cinzia Terzi.